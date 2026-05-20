Autoridades de Estados Unidos localizaron a 19 migrantes mexicanos, entre ellos tres menores de edad, escondidos dentro de un sistema de drenaje en la frontera entre México y California.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el hallazgo ocurrió tras detectar movimientos sospechosos mediante sistemas de vigilancia en túneles de desagüe cercanos a la línea fronteriza.

Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 16 adultos y tres menores que intentaban ingresar ilegalmente al país.

Entre los detenidos se encuentran dos hermanos mexicanos previamente deportados y condenados en California por delitos relacionados con metanfetaminas.

Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de utilizar sistemas de drenaje para cruzar la frontera y señalaron que los involucrados enfrentarán deportación o procesos penales por reingreso ilegal.