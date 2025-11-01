Disney y Pixar lanzaron este martes el primer tráiler oficial de Toy Story 5, que marca el regreso de Woody tras su separación del grupo en la entrega anterior.

El adelanto, de menos de un minuto, muestra una nueva amenaza para los juguetes clásicos: los dispositivos inteligentes.

En el video, Bonnie recibe un paquete que contiene su Lilypad, una tableta que interactúa con ella y deja a los juguetes preguntándose si su tiempo ha llegado a su fin.

El filme, que se estrenará el 19 de junio de 2026, promete combinar animación hiperrealista con tecnología de inteligencia artificial y contará nuevamente con música del compositor Randy Newman.

La nueva entrega busca conectar con las generaciones que han crecido junto a una de las sagas más queridas de Pixar. (Por Pilar Gutiérrez)