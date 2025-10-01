El Gobierno de Tlajomulco inauguró un macrotanque con el objetivo de resarcir el desabasto de agua en la Zona Valle Sur, donde confluyen fraccionamientos como Los Cántaros, Lomas del Mirador y Valle de Tejeda.

La obra cuenta con una superficie de 11 mil 150 metros cuadrados, capacidad de 5 mil metros cúbicos de agua y un sistema de interconexión con otros tanques.

El proyecto beneficiará a 130 mil habitantes y permitirá suministro continuo de 12 millones de litros diarios.

Autoridades afirman que con esta acción terminan los tandeos en la zona.