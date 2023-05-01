Los espectáculos programados para la noche de este domingo en distintos recintos de Guadalajara fueron pospuestos, como parte de las medidas preventivas ante la situación que se vive en Jalisco.

Entre los eventos reprogramados se encuentran la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, que se presentaría en el Teatro Galerías, así como el concierto “Voces del Amor”, con Los Freddy’s, Los Pasteles Verdes y Grupo Yndio, previsto en el Teatro Diana.

Las productoras informaron que en los próximos días darán a conocer las nuevas fechas y la validez de los boletos.

En tanto, Ocesa, empresa organizadora del concierto de Kali Uchis en el Auditorio Telmex, aún no ha emitido una postura oficial sobre la realización o posible reprogramación del evento. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: Archivo)