La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el fallecimiento de Rubén Oceguera, alias “El Mencho”, luego de un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco. De acuerdo al comunicado, además de los trabajos de inteligencia militar central y dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de seguridad estadounidenses. Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que sus integrantes respondieron a la agresión, dando como resultado el fallecimiento de cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, entre ellos “El Mencho”, quien falleció al ser trasladado a la Ciudad de México. También fue asegurado

diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se

encuentran lanzacohetes. En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y

estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa. (Por Arturo García Caudillo)