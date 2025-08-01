Luego de que Lalo España y Gaby Platas anunciaron su retiro de la gira de reencuentro del equipo de “Otro Rollo”, titulada “Enrollados”, ahora fue Adal Ramones quien mediante un comunicado anunció la cancelación definitiva del proyecto.

Según lo que mencionó el conductor, la decisión fue producto de un severo desgaste emocional y físico que impidió realizar las presentaciones en las distintas ciudades programadas.

A la par de la cancelación, hay versiones que apuntan a una fractura interna dentro del elenco que era conformado por Adal Ramones, Roxana Castellanos, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Lalo España. (Por Katia Plascencia Muciño)