A pesar de haber iniciado oficialmente sus actividades el pasado 2 de octubre, la Arena Guadalajara continúa enfrentando problemas que han forzado la cancelación de dos de los eventos programados para el mes de noviembre.

La promotora Zignia Live informó que los shows:”2000’s x Siempre”, programado para el 7 de noviembre y “Marrano Rosa – A Pink Floyd Happening”, programado para el 27 de noviembre están cancelados, sin revelar los motivos.

El procedimiento para solicitar la devolución del dinero, se realizará automáticamente en los próximos días, en caso de que la compra se haya realizado vía web; pero si se adquirieron en taquillas u otra forma, se deberá enviar un correo electrónico a [email protected]

Por otro lado, la Arena Guadalajara anunció que el legendario Alan Parsons se presentará el 15 de febrero y los boletos estarán disponibles a partir del próximo viernes 7 de noviembre. (Por Katia Plascencia Muciño)