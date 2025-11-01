Guadalajara se rindió ante Intocable, agrupación que se presentó este viernes en el Auditorio Benito Juárez, en el marco de su “Antología Tour”.

La banda de música regional logró un lleno total en una noche de nostalgia y baile.

El público se entregó por completo y cantó a una sola voz cada tema, entre clásicos como “Llévame contigo”, “Alguien te va a hacer llorar”, “Robarte un beso” y “Por ella”.

El cierre incluyó “Enséñame a olvidarte” y una alegre mezcla de cumbias que hizo vibrar al auditorio y reafirmó el lugar de Intocable como una de las bandas más importantes del norteño en nuestro país. (Por Pilar Gutiérrez)