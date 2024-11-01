Jim Steinman (1 de noviembre de 1947 – 19 de abril de 2021) fue un compositor, letrista y productor estadounidense reconocido por su estilo épico y teatral en el rock, que combinaba elementos de ópera, pop y musical.

Fue el genio detrás de álbumes como Bat Out of Hell de Meat Loaf (uno de los más vendidos en la historia del rock), y creó éxitos inolvidables como “Total Eclipse of the Heart” para Bonnie Tyler, “It’s All Coming Back to Me Now” para Céline Dion y “Making Love Out of Nothing at All” para Air Supply.

Su enfoque fue descrito como “rock sinfónico” o “teatral-bombástico”, lleno de arreglos grandiosos, coros expansivos y dramatismo emocional.

Fue ingresado al Salón de la Fama de los Compositores en 2012 y dejó un legado duradero en la música popular internacional.