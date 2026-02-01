La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco contra el gobernador Pablo Lemus, al señalar que ha recibido amenazas de muerte.

“El gobernador hizo un video donde dice que yo soy la culpable de que estemos tratando de transformar biológicamente a los niños y a las niñas y a partir de ahí se vinieron una serie de eventos desafortunados en redes sociales, aproximadamente 11 mil mensajes negativos. Amenazas de muerte, aproximadamente 25 y 30 amenazas de muerte”.

Ochoa expresó su expectativa de que las autoridades atiendan la denuncia, al señalar que durante la campaña electoral presentó otros señalamientos que no prosperaron. (Por Marck Hernández)