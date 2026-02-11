El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó 39.4 millones de pasajeros en febrero, un incremento de 6.6 por ciento anual, revela la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo.

El crecimiento fue impulsado principalmente por Brasil, que sumó 10.5 millones de pasajeros con un alza de 10 por ciento.

En contraste, México, segundo mercado de la región, registró 9.4 millones de pasajeros, con un crecimiento de 0.6 por ciento.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino internacional en la región.