Personal del Sistema DIF Jalisco y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes capacitan a más de 30 hoteles de Puerto Vallarta para prevenir y combatir la trata de personas en busca erradicar esta práctica previo al Mundial 2026.
La jornada de sensibilización, organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, proporcionó al sector turístico herramientas esenciales para identificar riesgos, detectar posibles casos de violencia y activar las rutas de denuncia correctas.
Capacitan hoteles de Puerto Vallarta para prevenir trata infantil
