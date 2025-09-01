El Paquete Económico 2026 garantizará recursos para los Programas del Bienestar y la inversión pública, sin necesidad de nuevos impuestos, pero con ajustes importantes, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay dos temas que nos van a ayudar con la recaudación el próximo año, uno, varias modificaciones, algunas de ellas ya se hicieron, y otras nuevas para disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del SAT para evitar que haya estas facturas falsas. Y vienen muchos temas en el paquete. —¿Nuevos impuestos? —Varios, varios, varios, varios. Eh, no, jejejeje”.

El Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, será entregado esta tarde al Congreso de la Unión. (Por Arturo García Caudillo)