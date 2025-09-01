El cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, invitó a los nuevos gobernantes, para que en su primer informe de gobierno sean autocríticos, y reconocer lo que se haya hecho de forma inadecuada, para que se puedan corregir ciertas cosas y errores.

Robles Ortega invitó a los mandatarios del Área Metropolitana de Guadalajara a ser críticos de sus acciones de gobierno y así poder brindar apoyo a la ciudadanía en los sectores más importantes.