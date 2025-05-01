En México se han registrado 43 agresiones contra madres y padres buscadores de personas desaparecidas desde 2010, de acuerdo con la organización Artículo 19.
Del total, 35 víctimas han sido asesinadas y ocho permanecen desaparecidas; 25 eran mujeres y 18 hombres.
Las entidades con mayor incidencia son Guanajuato, Sinaloa y Jalisco.
El caso más reciente fue el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 27 de febrero.
Suman 43 agresiones contra buscadores en México
En México se han registrado 43 agresiones contra madres y padres buscadores de personas desaparecidas desde 2010, de acuerdo con la organización Artículo 19.