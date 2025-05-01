En México se han registrado 43 agresiones contra madres y padres buscadores de personas desaparecidas desde 2010, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Del total, 35 víctimas han sido asesinadas y ocho permanecen desaparecidas; 25 eran mujeres y 18 hombres.

Las entidades con mayor incidencia son Guanajuato, Sinaloa y Jalisco.

El caso más reciente fue el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 27 de febrero.