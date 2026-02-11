Un hombre requerido por autoridades de Aguascalientes por el delito de tentativa de homicidio doloso fue capturado en el centro de Guadalajara, tras labores de inteligencia coordinadas entre la Policía de Jalisco y la Fiscalía del Estado.

El detenido, identificado como Héctor “N”, de 37 años y alias “El Morongas”, fue localizado en el cruce de Independencia y Santa Mónica luego de un seguimiento en distintos puntos donde presuntamente se desplazaba.

Al corroborar que contaba con una orden de aprehensión vigente en la entidad vecina, los oficiales procedieron a su aseguramiento y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. (Por Edgar Flores Maciel)