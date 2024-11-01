El analfabetismo será erradicado en México en el 2026, presumió ante senadores, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

“El 2026 no va a ser el año del mundial en México, va a ser el año que será recordado porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO donde erradiquemos el analfabetismo en México. Vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”.

De inmediato lo refutó el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, al recriminarle un millonario recorte en el Presupuesto 2026 para los programas de evaluación educativa.

“Para el 2026 se concretó un recorte presupuestal de más del 60 por ciento al área de evaluación, seguimiento y mejora dentro de la secretaría. Es decir, el gobierno debilita a sus propios equipos encargados de medir el desempeño del sistema educativo y al hacerlo renuncia a la evaluación como un acto de responsabilidad pública, socavando su capacidad y la de la gente de saber qué funciona, en qué contextos y para quienes”. (Por Arturo García Caudillo)