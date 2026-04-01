Una carambola de autos en la autopista Veracruz-Puebla dejó como saldo un muerto, varios heridos, y por lo menos 10 vehículos involucrados.

El accidente, que provocó el cierre total del tramo carretero Esperanza-Ciudad Mendoza durante horas, ocurrió en el tramo de la autopista que conecta las localidades de Esperanza y Ciudad Mendoza, cerca del kilómetro 227.

La carambola ocurrió mientras la carretera era afectada por la neblina, y en el choque múltiple estuvieron involucrados varios autos particulares y autos de carga.