El anuncio, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un cese al fuego de dos semanas con Irán para negociar un acuerdo de paz generó reacciones encontradas.

La Casa Blanca lo describió como una “victoria” del mandatario, mientras que los demócratas lanzaron críticas y burlas a la fama de “TACO” de Trump y algunos republicanos insistieron en que es hora de remover al presidente, usando como base la enmienda 25.

La decisión de Trump de dar oportunidad a las negociaciones se produjo poco antes de que venciera el plazo que él mismo impuso a Irán para llegar a un acuerdo, y el mismo día en que el republicano amenazó con “destruir la civilización” iraní.