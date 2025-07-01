Con al menos una semana de retraso, el Comité Evaluador que encabeza el proceso de selección del cual saldrán los tres nuevos consejeros del INE, dio a conocer la lista de cien aspirantes que pasaron a la etapa semifinal, cincuenta hombres y cincuenta mujeres. Sin embargo, y aunque parezca increíble, dejaron afuera a personajes que al menos por su experiencia, deberían ser considerados en el listado, como la ex presidenta del TRIFE, María del Carmen Alanís. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reiteró su confianza en los integrantes del comité.

“Respeto todo el proceso. Hasta ahora no he recibido a ningún aspirante y voy a dar crédito al trabajo que realice el el Comité de Evaluación. No tengo idea de por qué se obtuvieron las calificaciones, no tengo idea de cómo se realizó el examen, pero confío plenamente en la autonomía y en el profesionalismo de la Comisión”. (Por Arturo García Caudillo)