La temporada de lluvias iniciará oficialmente el 15 de mayo y vendrá acompañada de una fuerte actividad a nivel de ciclones y huracanes, como lo explica el coordinador general del Sistema Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez.

“Para el océano Pacífico estamos pronosticando entre 18 y 21 ciclones tropicales para esta temporada, los cuales entre 9 y 10 podrían ser tormentas tropicales; entre cinco y seis podrían ser categoría uno y dos; y entre cuatro y cinco serían huracanes mayores, que son categoría tres, cuatro y cinco. Y para el océano Atlántico, aquí sí el promedio climatológico es de catorce, estamos digamos, dentro del rango 11 y 15, por eso es que estamos manejando que para el Atlántico va a estar dentro del promedio o ligeramente por debajo del promedio. Vemos los números: entre 7 y 8 podrían ser tormentas tropicales, entre 3 y 5 categoría uno y dos; y categorías mayores, que son tres, cuatro y cinco alrededor de uno o dos ciclones”.

Asimismo, hay un 61 por ciento de posibilidades de que el fenómeno de El Niño se establezca en el trimestre mayo-julio y que se mantenga como muy fuerte en diciembre. (Por Arturo García Caudillo)