Ante la inminente llegada de la iniciativa presidencial de reforma electoral, es necesario hacer una reflexión pública y serena que no resulte en una posición monocromática, asegura la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Es necesario que todas las voces sean escuchadas, todas. Si no se han podido escuchar en una primera etapa en términos de la presentación de la iniciativa, además es entendible, porque tiene la facultad de presentar la Presidencia de la República, pero aquí, en la Cámara de Diputados, en el espacio legislativo, en las comisiones y en el Pleno hay un deber ético de escuchar a todos los partidos políticos. El deber ser es que todos los partidos políticos puedan acompañar una reforma electoral”.

Si eso no sucediera, estaríamos dejando de escuchar a millones de mexicanos. (Por Arturo García Caudillo)