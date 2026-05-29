La indígena veracruzana Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años de edad, originaria de Tlaquilpa, es la ganadora del boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para el juego inaugural del Mundial 2026, así lo anunció la árbitra mexicana Katia Itzel García.

“Es sin duda una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. Su técnica con el balón y habilidad para dominarlo, su historia de vida y la pasión que nos transmite al verla nos muestra que nuestro México es grande, valiente y talentoso. Muchas felicidades Yolett”.

Brianna Ameli Medina ganó el boleto donado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también para la inauguración; en tanto que Karla Itzel Peña obtuvo un pase para un juego en Guadalajara y Daira Yaretzi Díaz, otro para la sede de Monterrey. Estás dos últimas cortesías fueron obsequio de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. (Por Arturo García Caudillo)