Un ex policía presuntamente relacionado con el homicidio de una familia en San Cristóbal de la Barranca fue capturado mediante una ficha roja, debido a que el elemento policiaco huyó a Estados Unidos, confirmó Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco.

La Fiscalía del Estado informó que con esta captura ya son cinco los detenidos por el multihomicidio de la colonia Rural en San Cristóbal de la Barranca, Zapopan.

Los hechos ocurrieron en julio pasado, con saldo de cuatro muertos.

El ex elemento policiaco fue aprehendido con apoyo de autoridades estadounidenses y será trasladado a Jalisco para ser presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica.