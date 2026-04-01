Varios colectivos de búsqueda manifestaron su preocupación y exigieron a las autoridades capitalinas respuesta pronta tras el hallazgo de más de mil restos óseos en las lagunas de La Habana, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

Los colectivos piden que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia, así como la pronta identificación de los cuerpos para hacer una entrega digna a sus familiares.

Las jornadas de búsqueda, que se realizaron del martes 7 al jueves 16 de abril, ha derivado en el hallazgo de mil 76 restos y fragmentos óseos.