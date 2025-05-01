Un apagón generalizado provocado por una falla en una línea de transmisión se registra este viernes en la Península de Yucatán, lo que deja sin energía eléctrica a Yucatán, Campeche y Quintana Roo desde este mediodía.

Autoridades de Campeche y Quintana Roo confirmaron las afectaciones, que incluyen caos vial, fallas en telefonía y cortes en zonas turísticas de Cancún y Playa del Carmen.

El Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene operaciones con plantas de emergencia.

Se estima que la recuperación del servicio podría tardar entre dos y tres horas.