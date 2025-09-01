Tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que mató a 31 personas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció 12 medidas para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Las pipas de gas tendrán un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y se prohibirá la circulación de vehículos con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxicos.

Los choferes de pipas de gas tendrán que tomar un curso de manejo de sustancias peligrosas y se prohíbe la circulación de pipas por vías secundarias que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos, entre otros puntos.