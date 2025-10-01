Este 31 de diciembre del 2025 pasará a la historia como el día en que MTV, el icónico canal de televisión concluyó sus transmisiones tras haber pasado más de 40 años al aire y sentar las bases de la industria musical.

La compañía Paramount Global, ahora dueña del conglomerado, decidió poner fin a las transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, provocando gran revuelo en la red entre los miles de fanáticos que crecieron viendo estos canales.

MTV no solo fue un canal donde se transmitían videos musicales, también logró que sus otros contenidos trascendieran como una institución de la cultura pop.