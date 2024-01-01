El registro nacional de personas con cáncer permitirá que todos los pacientes sean atendidos de forma adecuada y conocer por qué algunos llegan tarde al tratamiento informó el secretario de Salud, David kershenobich.

Añadió que el registro incluirá a los pacientes que son atendidos tanto en el sector de la salud pública como en el sector privado, e iniciará con los pacientes pediátricos.

Insistió en que se requiere de un registro para conocer el alcance real que tiene la enfermedad en el país, pues a la fecha la información es dispersa, y no se puede combatir de forma adecuada.