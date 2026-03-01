La Feria Internacional del Libro de Guadalajara realizará el próximo 23 de abril una lectura pública de Pedro Páramo para homenajear a Juan Rulfo, en el marco del Día Mundial del Libro.

La actividad central se llevará a cabo en la explanada de la Rectoría General de la UdeG y se replicará en distintos espacios del estado.

El maratón, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, reunirá a miles de lectores y marcará el inicio de las celebraciones por el 40 aniversario de la FIL.

Además, se distribuirán más de dos mil ejemplares de la obra.

La jornada incluirá actividades culturales, así como un diálogo con familiares del autor y especialistas sobre su legado literario.