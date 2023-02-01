Tras los rumores que aseguran que el empresario José Miguel Bejos, dueño de los Pericos de Puebla, ya compró al equipo Atlas, en España el presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri confirmó que Bejos contratista de Pemex y del Tren Maya, además con actividad empresarial en España, aceptó que es una de las propuestas, pero no hay nada definitivo.

“Conozco muy bien a Bejos, es un buen amigo, gran empresario, tiene empresas en Asturias y son una de las partes que están en el proceso; no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie y hay tres o cuatro grupos incluyendo el suyo que están en un proceso más avanzando y estaremos trabajando de cara al verano”.

Por Cierto que hoy juega el Atlas en la continuación de la fecha 9, de la liga MX cuando a las 9 de la noche reciba a los Xolos. (Por Martín Navarro Vásquez)