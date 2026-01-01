El Plan B de reforma político electoral está siendo reconfigurado con la participación de académicos y expertos en la materia, por lo que no hay fecha para que el dictamen sea presentado para su análisis y discusión, asegura el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina.

“Pero también estamos escuchando a partidos políticos, a miembros de la Academia, a quienes han mostrado interés en darnos sus comentarios, sus opiniones. La sesión que estaba convocada de manera extraordinaria para hoy en las seis de tarde no se va a llevar a cabo. Y dijimos que en cuanto se termine la confección del dictamen que estamos haciendo las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, convocaríamos entonces a esa nueva reunión”.

Por cierto, hoy tenían cita con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y con otros consejeros, pero por cuestiones de agenda no pudieron llegar. (Por Arturo García Caudillo)