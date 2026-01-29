México tiene un líder maravilloso y muy inteligente, publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social, luego de la conversación vía telefónica que sostuvo con la primera mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien al enterarse aprovechó para hacer público el el texto.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por eso!. A alguien no leva a gustar esto”.

Por cierto, acompañando a Sheinbaum durante la conversación estuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. (Por Arturo García Caudillo)