La Fiscalía de Jalisco ya investiga la posible colusión de otros funcionarios con Norma “N”, trabajadora de la recaudadora 97 en Tonalá, quien fue detenida e imputada por el delito de falsificación de documentos, luego que entregó placas de Jalisco a un vehículo Ferrari, el cual fue detenido la semana pasada en Michoacán y contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, señaló que ya se indaga para saber si actuó sola o en complicidad con otros funcionarios de esa misma recaudadora.

“Efectivamente, bueno. Pues ella era trabajadora precisamente de esta recaudadora donde se hace la validación de los vehículos que vienen con placas de de otros estados, de momento ahorita es la única que tenemos identificada. Estamos tratando de… llevando las investigaciones, perdón, pues para poder tratar de identificar a otras otros probables que hayan participado”.

Se sabe que la funcionaria estatal habría cobrado cerca de un millón de pesos por el trámite irregular. (Por Edgar Flores Maciel)