El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump detuvo a 26 miembros de cárteles mexicanos de la droga.

En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia calificó de “histórica” la segunda administración Trump y resaltó la detención de 93 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La lista incluye a varios cárteles mexicanos: 11 del Cártel de Sinaloa, 11 de La Nueva Familia Michoacana, tres del Cártel Jalisco Nueva Generación y un miembro del Cártel del Noreste antes Los Zetas.