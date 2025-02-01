El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump detuvo a 26 miembros de cárteles mexicanos de la droga.
En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia calificó de “histórica” la segunda administración Trump y resaltó la detención de 93 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras. La lista incluye a varios cárteles mexicanos: 11 del Cártel de Sinaloa, 11 de La Nueva Familia Michoacana, tres del Cártel Jalisco Nueva Generación y un miembro del Cártel del Noreste antes Los Zetas.
EU presume captura de 26 integrantes de cárteles mexicanos
El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump detuvo a 26 miembros de cárteles mexicanos de la droga.