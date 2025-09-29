Hasta este domingo y a más de dos semanas de las torrenciales lluvias en cinco entidades, los siervos de la Nación han censado 103 mil viviendas en los cinco estados afectados, así lo informa la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Y ya han recibido su primer apoyo de 20 mil pesos, 70 mil 256 personas, jefas o jefes de familia, para avanzar en la reparación de sus viviendas y sortear estos días posteriores a salir de la emergencia”.

La funcionaria detalló que las brigadas de la secretaría han realizado el levantamiento de información en 119 municipios, con un total de 103 mil 245 viviendas censadas, 22 mil 325 en Hidalgo; dos mil 864 en Querétaro; once mil 978 en Puebla; nueve mil 985 en San Luis Potosí; y en Veracruz, 56 mil 93 viviendas. (Por Arturo García Caudillo)