La actriz Alicia Bonet, rostro clásico del Cine de Oro en México, gracias a películas como Hasta el Viento Tiene Miedo, falleció a los 78 años, según reveló la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales, sin mencionar la causa de su muerte.

A lo largo de su carrera, Bonet, participó en cerca de 50 producciones tanto para cine como televisión, además de algunas obras de teatro, donde compartió créditos con estrellas como Marga López, Maricruz Olivier, Norma Lazareno, Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler, entre muchos otros.

En el lado personal, Bonet estuvo casada con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, los actores Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet. Posteriormente, tras divorciarse del histrión, se casó con Claudio Brook, colaborador constante de Luis Buñuel. Con él tuvo otros dos hijos, Arturo y Gabriel.

En los últimos años participó en programas unitarios como El Amor No Es Como lo Pintan, Lo Que Callamos las Mujeres, Lo Que la Gente Cuenta y Cada Quien su Santo, cerrando su carrera en 2010. (Por Katia Plascencia Muciño)