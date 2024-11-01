La Comisión Federal de Electricidad informó que el viernes 9 de enero de 2026 realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico en diversas comunidades de Tlajomulco de Zúñiga, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

El corte está programado de 10:00 a 18:00 horas y se debe a la instalación intercalada de postes con transición aérea, labores que se efectuarán en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Las zonas afectadas incluyen Santa Rosa del Valle; La Piedrera; la Nueva Carretera a Chapala; el Aeropuerto Tonalcalli; Las Pintas, Las Pintas de Abajo y Las Pintitas; así como La Esperanza sur y la primera etapa de Santa Cruz del Valle.