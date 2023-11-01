La Comisión Federal de Electricidad realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico en El Salto, San Juan de los Lagos y Juanacatlán este miércoles y jueves, por trabajos de mantenimiento en la red.

En El Salto, la Colonia Las Pintas quedará sin energía este miércoles de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para reubicar infraestructura afectada por obras viales estatales.

El jueves, en San Juan de los Lagos, habrá suspensión de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en varios fraccionamientos y en el Instituto Tecnológico, por sustitución de postes de media tensión.

Ese mismo día, en Juanacatlán, Villas de Andalucía tendrá un corte de 3:00 a 5:00 de la tarde por labores en la red subterránea.