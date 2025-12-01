Ante las voces que piden la intervención de los Estados Unidos, luego que este fin de semana estallara un autobomba en Michoacán, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró tajante, que nunca permitirán que eso suceda.

“Nosotros no vamos a aceptar nunca que intervenga Estados Unidos, nunca. La ignorancia nos hace ver que Estados Unidos nos puede resolver. Yo no creo en eso. No tienen idea del daño que le hicieron al país en 1847 los ejércitos norteamericanos. No tienen idea, ningún mexicano de los que no leen. Hay que leer para ver. No podemos admitir ninguna intervención del Gobierno de Estados Unidos en México. Por ningún motivo. La intervención es para nosotros inadmisible, inadmisible. No hay forma, no hay forma de que intervenga Estados Unidos en nuestros asuntos internos”.

Sin embargo, añadió, puede haber colaboración, intercambio de información, inteligencia, pero nunca una intervención armada. (Por Arturo García Caudillo)