El encargado del despacho de la Fiscalía de Chihuahua, Francisco Sáenz Soto, presentó este jueves al criminalística, Hermann Adrián Pérez Rico, como nuevo titular de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El cambio se da luego de la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, el pasado 19 de abril, y quien era el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones y quien murió junto con el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos estadounidenses en un accidente carretero en la zona serrana de Chihuahua.