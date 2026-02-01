Chivas sigue dominando la Liga MX y al vencer 2-1 al Mazatlán de visitante en el puerto sinaloense, se mantiene de líder en la clasificación con 15 puntos, es decir, con marca perfecta tras lograr su quinto triunfo en fila al iniciar la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

Efraín Álvarez y Armando González de penal, marcaron para el triunfo Rojiblanco; Édgar Bárcenas descontó por los mazatlecos.

“Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar”, dijo en la conferencia al final del juego el técnico Gabriel Milito.

Lo malo en el triunfo de Chivas fue que Luis Romo y José Castillo salieron del juego lesionados. (Por Martín Navarro Vásquez)