Los Charros de Jalisco vencieron 13-9 a los Tomateros de Culiacán para asegurar la serie en el Estadio Panamericano, 2-0 dentro de la Temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Con una ofensiva de 14 imparables y tres cuadrangulares, el equipo de Benjamín Gil confirmó su buen momento en la Segunda Vuelta donde ahora tiene 11 triunfos por 9 derrotas en el cuarto sitio del standing.

Julián Ornelas fue una de las figuras del encuentro, al irse de 5-3, con cuadrangular, cuatro carreras producidas, dos anotadas y un robo de base, mientras que Reynaldo Rodríguez aportó una noche completa con home run, doble y tres impulsadas. Manny Bañuelos fue el pitcher vencedor. (Por Martín Navarro Vásquez)