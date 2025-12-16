Un accidente vial por alcance registrado sobre la avenida Circunvalación Oblatos, a la altura de la calle Francisco Sarabia, en Guadalajara, dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales en dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Volkswagen Jetta frenó de manera repentina, lo que provocó que un Nissan Versa que circulaba detrás no lograra detenerse a tiempo y lo impactara.

El golpe dejó severos daños en ambas unidades, especialmente en la parte trasera del Jetta, cuya cajuela quedó completamente comprimida.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a una mujer que viajaba en uno de los automóviles, quien fue reportada en estado de salud regular y quedó bajo valoración médica para determinar si requería traslado a un hospital. (Por Edgar Flores Maciel)