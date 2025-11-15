Miguel Aceves Mejía, conocido como El Rey del Falsete, fue un legendario cantante y actor mexicano que se destacó como uno de los grandes intérpretes de la música ranchera y del mariachi. Originario de Chihuahua, comenzó su carrera cantando boleros y música tropical, pero fue en el género ranchero donde encontró su mayor éxito y reconocimiento.

Su distintiva voz, marcada por un falsete excepcional, lo hizo destacar en temas como “La Malagueña,” “El Pastor” y “Yo tenía un chorro de voz,” que se convirtieron en clásicos de la música mexicana. Con una carrera que abarcó varias décadas y más de mil canciones grabadas, Aceves Mejía también incursionó en el cine, participando en muchas películas de la Época de Oro del cine mexicano, consolidándose como una figura icónica del folclore y la cultura popular de México.

Reconocido internacionalmente, su legado perdura como una de las voces más representativas del género ranchero y uno de los artistas más influyentes en la historia de la música mexicana.

Aceves Mejía nació el 15 de noviembre de 1915 en Ciudad Juárez.