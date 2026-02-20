El gobernador Pablo Lemus encabezó la firma de un convenio para integrar 24 cámaras de videovigilancia de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque al sistema del C5 Escudo Jalisco, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir desapariciones y reclutamiento forzado.

El equipo, aportado por empresarios y transportistas, será supervisado en tiempo real por el C5 y también enlazado al C4 municipal.

Lemus pidió al Congreso federal hacer obligatoria la identificación de usuarios en la compra y abordaje de autobuses.

En 2025 la terminal registró 375 mil salidas, lo que subraya su relevancia estratégica.

El mandatario recordó que se proyecta una inversión de seis mil millones de pesos para el nuevo complejo del C5 y que el modelo de videovigilancia se ampliará a otros puntos como Puerto Vallarta.