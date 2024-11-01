La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, que da prioridad a los egresados de las normales públicas del país para ocupar las plazas de docentes vacantes, en los procesos de selección.

El pleno aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa, que determinó que es constitucional otorgar prioridad a las personas egresadas de las Escuelas Normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio en los procesos de admisión al servicio público educativo.