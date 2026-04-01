Los Gallos Blancos cerraron con un triunfo en el Torneo de Clausura al vencer de visita 2-1 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc al comenzar la fecha 17, última del certamen de la Liga MX.

Brayan Garnica puso adelante a los camoteros pero los Gallos remontaron para ganar con los goles de Ali Ávila y Daniel Parra.

A los de la franja les afectó jugar con 10 por 75 minutos tras la expulsión que sufrió el mismo Brayan Garnica.

Gallos llegó a la posición 11 con 20 puntos. Puebla con 13 unidades termina penúltimo de la clasificación.

Para hoy se juegan un total de seis partidos que corresponden a la fecha 17, última de la fase regular del torneo Clausura de la Liga MX.

Pachuca-Pumas, Tigres-Mazatlán, Toluca Vs León, Chivas-Xolos, América Vs Atlas y Juárez-San Luis. (Por Martín Navarro Vásquez)