El lateral izquierdo del Guadalajara, Bryan González, dijo que buscarán de aprovechar la ausencia por lesión del portero titular de Cruz Azul, Kevin Mier, en la serie de cuartos de final de jueves y domingo.

“Primero que nada estamos muy unidos sabemos que el equipo quiere lograr el objetivo vamos paso a pasito y empieza desde el día jueves y lo vamos a dar todo. Nosotros sabemos de la capacidad de Mier pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero y no me voy a meter en polémica de quien es mejor, pero creo que a lo mejor el Cruz Azul sí le beneficiaba mucho que estuviera Mier, pero eso no nos incumbe a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado”.

El “Cotorro” cree que es una serie muy pareja y consideras que el que se equivoque menos será el ganador. (Por Manuel Trujillo Soriano)