A poco más de un mes de iniciados los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en avenida Juan Gil Preciado, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que la intervención (que abarca cerca de 5 mil 500 metros) quedará lista antes de finalizar 2025.

La obra incluye carriles centrales y laterales en ambos sentidos; por ahora los centrales están cerrados y automovilistas reportan trayectos de hasta 50 minutos entre Plaza Calandrias y los Arcos de Zapopan.

Según el Ayuntamiento, la modernización mejorará la circulación de los 70 mil vehículos que usan diariamente la vialidad.

Frangie añadió que este año también podría concluirse el nuevo carril de acceso a Valle Real.

El programa de infraestructura municipal se complementa con obras en Vallarta, Aviación, la Zona Real, Colomos III y el futuro Gran Parque Zapopan Sur.